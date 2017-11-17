Повышение зарплат медикам в Украине планируется после запуска медреформы

Повышение зарплат медицинским работникам в Украине планируется после запуска медреформы, напоминает премьер-министр Владимир Гройсман.

"Мы планируем такое повышение, но оно будет эффективным, когда мы начнем реформу сферы здравоохранения, которая была принята парламентом. Уже на первичном уровне - уровне семейной медицины - мы сможем в 2018 году начать системные изменения, которые позволят увеличивать зарплаты", - сказал он в ходе часа вопросов правительству в пятницу.

По словам премьера, "украинский врач должен иметь достойную зарплату".

Как сообщалось, в октябре Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств (№6327), так называемая медицинская реформа.