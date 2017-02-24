Правительство докапитализировало Приватбанк гособлигациями на сумму свыше 9 млрд грн

Решение правительства о докапитализации национализированного ПриватБанка на сумму 9,8 млрд грн путем выпуска 15-летних облигаций внутреннего госзайма с индексированной стоимостью (с привязкой к курсу доллара), принятое 22 февраля, было исполнено 24 февраля, свидетельствуют данные Национального банка Украины.

Согласно им, в пятницу объем облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) в обращении возрос на 9,564 млрд грн.

Одновременно портфель гособлигаций в собственности банков увеличился на 9,483 млрд грн, небанков-резидентов – на 0,095 млрд грн, а Нацбанка остался неизменным.

Некоторое различие в цифрах может объясняться или погашением ранее выпущенных облигаций, или выпуском ОВГЗ в чуть меньших объемах, чем было указано в постановлении.

Как отмечали Минфин и Кабмин после принятия постановления от 22 февраля, изначально предусматривалась капитализация ПриватБанка на 116,8 млрд грн, однако уставной капитал финучреждения был пополнен на 107 млрд грн. "Указанные 9,8 млрд грн являются остатком суммы, которая не была внесена в капитал банка в 2016 году", – отмечало правительство.

Ставка купона по индексированным ОВГЗ установлена на уровне 6% годовых. Ценные бумаги вносятся в капитал банка в обмен на акции дополнительной эмиссии банка.

Как сообщалось, Кабинет министров по предложению Нацбанка и акционеров ПриватБанка 18 декабря 2016 года принял решение о национализации финучреждения.