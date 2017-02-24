Правительство обещает увеличить пенсионные выплаты. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания Национального трехстороннего социально-экономического совета. "Наше задание состоит в том, чтобы обеспечить повышение пенсионных выплат для пенсионеров. И мы близки к этому", - сказал Гройсман. Он отметил, что правительство готово будет в скором времени к проведению пенсионной реформы. "Нам необходимо решить ряд вопросов, в том числе, поддержать и законодательно, и финансово. Если говорить о 2016, хочу подчеркнуть, что нам удалось добиться на 2,2% возрастания экономики. Нам надо ускорять рост потому, что у нас есть много вопросов социальной политики", - отметил он.

