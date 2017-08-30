Правительство одобрило постановление, предусматривающее повышение соцзащиты военных

Кабинет министров Украины одобрил изменения в денежном обеспечении военнослужащих.

Cоответствующее решение было принято на заседании правительства.

Представляя проект постановления о денежном обеспечении военнослужащих, лиц рядового и начальственного состава и некоторых других лиц, Полторак отметил, что он был подготовлен по поручению президента Украины и премьер- министра, согласно плану реформирования Вооруженных сил Украины в соответствии со стандартами НАТО и программой работы правительства.

"Порядок начисления денежного довольствия военнослужащих не менялся десятками лет, а что касается оклада по воинскому званию - он не менялся со времен Советского Союза", - сказал министр.

Так, по словам Полторака, проект постановления предусматривает значительное повышение социальной защиты военнослужащих.

"И мы отходим от того, что денежное содержание военнослужащих будет состоять, как было раньше, 10-15% от того, что уходит на пенсию, и 17 надбавок, которые являются непрозрачными, неэффективными и очень тяжелыми", - отметил чиновник.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил, что соответствующую инициативу необходимо поддержать. "Сейчас как раз происходит формирование проекта бюджета на 2018 год. Мы также работаем с Советом национальной безопасности и обороны, с президентом, с точки зрения формирования необходимых финансовых ресурсов для поддержки нашей обороноспособности и финансового обеспечения для военнослужащих", - сказал он. Соответствующее решение было поддержано.