Правительство ставит целью создать международный газовый хаб в Украине

Правительство ставить целью создать международный газовый хаб в Украине, заявил вице-премьер министр Владимир Кистион на "круглом столе" "Инструменты энергонезависимости и промышленное развитие".

"Наша конечная цель – международный газовый хаб", - сказал он.

В.Кистион также напомнил, что концепция развития газодобывающей отрасти Украины предусматривает наращивание добычи газа в стране до 27 млрд куб.м. до 2020 года.Как сообщалось, в украинских подземных хранилищах хранят свой газ такие междунарожные игроки, как Trafigura (Швейцария), PGNiG (Польша), MND (Чехия). Однако, пока это исключительно газ, предназначенный для продажи в Украине.