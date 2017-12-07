Правоохранители проводят изъятие документов в ПриватБанке по делу бывших собственников. Об этом сообщают "Українськиі Новини" со ссылкой на источник в банке.

Генеральная прокуратура Украины при содействии Приватбанка продолжает расследование фактов выдачи "токсичных" кредитов компаниям, связанным с экс- владельцами банка, которые, по мнению МВФ, поставили под угрозу всю банковскую систему Украины.

В службе безопасности банка сообщили, что в четверг в рамках расследования уголовных производств, открытых по заявлению нынешнего менеджмента банка, сотрудниками прокуратуры совместно со специалистами банка были проведены ряд следственных действий.

Как отмечают в службе безопасности банка, проведение таких действий не повлияло на текущую работу банка и сотрудников его головного офиса.

Напомним, в НБУ ранее заявили, что до национализации ПриватБанк был финансовой пирамидой; по заверениям регулятора, к бывшим владельцам финучреждение не вернется.

ПриватБанк был национализирован в декабре 2016 года. Вся процедура состоялась за 72 часа. Причиной стало то, что "Приват" не смог выполнить программу докапитализации. В Минфине и НБУ уже тогда заявляли, что переход в госсобственность являлся единственным возможным вариантом спасения финучреждения. В то же время, бывший бенефициар "Привата" Игорь Коломойский уверял, что ПриватБанк стал жертвой "произвола НБУ".