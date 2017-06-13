Правоохранители задержали трех экс-сотрудников ПриватБанка

Процессуальное руководство прокуратуры Киева вместе со столичными правоохранителями задержали участников преступной группы, организовавшей схему незаконного завладения банковскими средствами ПриватБанка (Киев), сообщается в пресс-релизе прокуратуры Киева.

Согласно документу, процессуальное руководство прокуратуры во время проведения досудебного расследования установило, что участники группировки, состоявшей из экс-сотрудников ПриватБанка, приобрели ряд предприятий с признаками фиктивности. ПриватБанк в установленном порядке выдавал указанным предприятиям POS-терминалы для проведения расчетов с помощью платежных карточек. Злоумышленники через указанные терминалы проводили фиктивные сделки по продаже различных товаров, а после зачисления средств - снимали их через карточку "Ключ к счету" в банкоматах. В дальнейшем, участники преступной группировки проводили фиктивные операции с якобы возвратом товаров, после чего ПриватБанк вынужден был возвращать средства на соответствующую банковскую карточку за свой счет, поскольку на банковских счетах фиктивных предприятий средства уже отсутствовали.

Сумма причиненных таким образом убытков оценена в 200 тыс. грн.

В настоящее время проведено 14 обысков жилья и транспортных средств злоумышленников, изъято семь POS-терминалов, 18 чеков на возврат наличных, 97 банковских карточек, 28 печатей, 18 сим-карт, два компьютера, пять ноутбуков, три планшета и около 240 тыс. грн наличных.

По результатам проведенных следственных действий задержаны три участника группировки. Задержанным готовится сообщение о подозрении по ч.3 ст.190 Уголовного кодекса Украины – мошенничество в особо крупных размерах, и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

По данным прокуратуры, досудебное расследование по проверке причастности других лиц к совершению соответствующего преступления, а также окончательная сумма убытков, причиненных банку, продолжается.

Национализированный в конце 2016 года ПриватБанк является крупнейшим в стране. Его активы на конец первого квартала 2017 года составляли 237,25 млрд грн.