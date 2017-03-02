Представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) сообщили, что на украинские предприятия на оккупированных территориях введена "временная администрация", сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко.

"Представители ОРДЛО заявили, что на украинские предприятия на оккупированных территориях введена "временная администрация" (так стыдливо называют национализацию украинской собственности)", - написала она на своей странице в соцсети Фейсбук по результатам заседания в Минске гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в среду.

Также, по ее словам, украинская сторона подняла вопрос несоответствия Минским соглашениям указа президента России Владимира Путина о так называемом "признании документов ОРДЛО".

"Я обратила внимание ОБСЕ, что это может повлиять и на освобождение заложников (есть большой риск, что некоторых заложников могут объявить "гражданами ОРДЛО"), и создает почву для национализации украинских предприятий", - отметила И.Геращенко.