Премьер объясняет рост цен ростом экономики

Причиной более значительного, чем прогнозировалось, повышения потребительских цен в текущем году является рост экономики, считает премьер-министр Владимир Гройсман.

"Наш прогноз показывал, что будем иметь немногим более 11% инфляции, но это (превышение прогноза ) является естественным, так как экономика растет: мы больше инвестируем, люди больше получают доходов", – сказал он в эфире "112.Украина" в ходе рабочей поездки в Полтавскую область в четверг.

По словам премьера, в такой ситуации потребительские настроения становятся более позитивными, отражаясь на инфляции.

В то же время В.Гройсман отметил, что в следующем году инфляция будет замедляться, что также "является естественным процессом".

"Доходы людей будут стабильнее и цены будут стабильнее", – сказал глава правительства, еще раз подчеркнув, что главным является рост экономики.

Госстат сообщил о росте инфляции в сентябре на 2%, а в годовом измерении (по отношению к аналогичному периоду прошлого года) – до 16,4%. С начала года инфляция достигла 10,2%.

Нацбанк 26 октября объявил об ухудшении своего прогноза инфляции на этот год с 9,1% до 12,2%, одновременно улучшив оценку роста ВВП по итогам года с 1,6% до 2,2%, тогда как в начале года он ожидал увеличения украинской экономики в 2017 году в 1,9% при инфляции 8%.

Правительство в конце мая ухудшило прогноз инфляции на 2017 год с 8% до 11,2%.

На 2018 год Нацбанк ухудшил прогноз инфляции с 6% до 7,3%, а правительство ожидает ее на уровне 7%.