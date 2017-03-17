Премьер Украины не исключает принятия дополнительных механизмов для реализации решения СНБО по Донбассу

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что Кабинет министров Украины рассматривает необходимость принятия дополнительных механизмов для реализации решения Совета национальной безопасности и обороны о прекращении перемещения товаров через линию соприкосновения на Донбассе, но на сегодня их достаточно.

"Мы вчера получили решение СНБО, над ним работаем, для того, чтобы посмотреть какие еще механизмы необходимо ввести, но на сегодня их, в принципе, достаточно", - сказал он в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу.

Как сообщалось, 16 марта президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым вводится в действие решение СНБО Украины от 15 марта о временном прекращении перемещения грузов через линию соприкосновения в Донецкой и Луганской областях.