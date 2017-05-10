Президент Украины еще не согласовал кандидатуру нового председателя Нацбанка
Президент Украины еще не согласовал кандидатуру нового председателя Национального банка Украины (НБУ).
Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник в банковских кругах, об этом сообщила председатель НБУ Валерия Гонтарева на встрече с топ-менеджерами крупнейших банков в среду.
"Возглавить НБУ должен опытный банкир, технократ, не политик. Могу сказать, что он среди нас", - добавила В.Гонтарева.
По данным источника, на встрече В.Гонтаревой с банкирами присутствовал основный кандидат на должность главы НБУ - глава правления Райффайзен Банка Аваль, вице-президент Европейской бизнес-ассоциации Владимир Лавренчук.
Как сообщила пресс-служба НБУ на Фейсбуке, В.Гонтарева сегодня в последний раз в качестве председателя НБУ встретилась с топ-менеджментом банковского сообщества.
Согласно сообщению, на прощальной встрече она вспомнила важнейшие вехи собственной работы на этом посту, а также назвала наибольшие достижения за три года. Это - установление макрофинансовой стабильности в стране, переход к режиму инфляционного таргетирования, очистки банковского сектора, проведение внутренней организационной трансформации НБУ и получения институциональной независимости центрального банка.
В.Гонтарева также подчеркнула, что команда центрального банка продолжает активно работать над воплощением комплексной программы развития финансового сектора Украины.
Как сообщалось, глава НБУ В.Гонтарева в связи с поданным ранее заявлением об отставке назначила с 11 мая исполняющим обязанности главы центробанка своего первого заместителя Якова Смолия.
По ее словам, с 11 мая она будет находиться в отпуске и рассчитывает, что в ближайшее время Верховная Рада по представлению главы государства рассмотрит вопрос о ее отставке и назначении нового руководителя Нацбанка.
В.Гонтарева - девятый руководитель Нацбанка Украины за всю историю его существования с 1991 года.
Согласно Конституции, главу НБУ назначает Верховная Рада по представлению президента сроком на семь лет.