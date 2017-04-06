приняла закон о помощи семьям погибших военных в 700 тыс. гривен

Верховная Рада Украины одобрила ранее ветированный президентом законопроект №2406, которым была увеличена единоразовая помощь семьям погибших военнослужащих, военнообязанных и резервистов до 700 тыс. гривен. Такое решение со второго раза поддержали 249 нардепов (сначала 222 парламентария). "Предлагаю установить в Законе, который поступил на подпись, что единовременное пособие назначается и выплачивается в случае гибели (смерти) военнослужащего, военнообязанного или резервиста в размере 700 тыс. гривен", - указано в предложениях главы государства. Напомним, ранее Рада предусмотрела гарантии трудовых прав депутатов местных советов, мобилизованных в АТО.

