Проект меморандума с МВФ не содержит конкретики по пенсионной реформе

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявляет, что работа над меморандумом с Международным валютным фондом (МВФ) еще ведется, проект документа не содержит конкретики по вопросу пенсионной реформы.

"Робота над меморандумом еще идет. Я думаю, что об окончании работы над меморандумом с Международным валютным фондом или письмом о намерениях с Международным валютным фондом только можно будет говорить, когда МВФ примет окончательное решение о продолжении предоставления финансовой помощи Украине, когда он будет одобрен МВФ", - сказал П.Розенко в эфире "112.Украина" в пятницу.

Вице-премьер отметил, что в меморандуме нет конкретных формулировок касательно пенсионной реформы, а лишь делается акцент на необходимость ее проведения.