Проект пенсионной реформы предусматривает повышение минимального страхового стажа до 25 лет и возможность "докупки" недостающего стажа

Проект пенсионной реформы, предлагаемый премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, предусматривает изменения страхового стажа и сохранение возраста выхода на пенсию, а также возможность компенсации отсутствия страхового стажа.

"Пенсионный возраст остается на уровне 60 лет для людей, которые имеют страховой стаж 25 лет. …Есть люди, которые не имеют стажа работы. И это большая проблема. Такие люди будут иметь возможность выхода на пенсию в 63 года, а если у людей есть менее 15 лет стажа или 15, то, соответственно, в 65. Изменяются только требования к страховому стажу", - сказал премьер-министр во время презентации проекта пенсионной реформы в Киеве в среду.

В.Гройсман также отметил, что проектом предусмотрена возможность компенсации отсутствия страхового стажа.

"Если ты не имеешь нескольких лет до 25 лет страхового стажа и не достиг 60 лет, то ты можешь это компенсировать путем взносов в Пенсионный фонд", - уточнил премьер.