Профицит государственного бюджета Украины в январе составил 15,75 млрд грн, сообщает Государственное казначейство Украины.

Согласно данным Госказначейства, профицит общего фонда госбюджета в январе был равен 14,14 млрд грн, специального фонда – 1,6 млрд грн.

Госказначейство уточняет, что доходы госбюджета в январе составили 59,447 млрд грн, в том числе по общему фонду – 56,32 млрд грн, тогда как расходы – соответственно – 42,892 млрд грн и 41,79 млрд грн.

Госказначейство также указывает, что доходы местных бюджетов за январь составили 37,733 млрд грн, в том числе по общему фонду – 16,6 млрд грн.

Их расходы за январь составили 28,475 млрд грн, в том числе по общему фонду – 27,767 млрд грн.

В результате профицит местных бюджетов за январь составил 9,26 млрд грн, в том числе общего фонда – 8,84 млрд грн.