Прокуратура разоблачила схему вывода 2,5 млрд грн на финансирование терроризма через фирмы россиянина Кесаева

Органы прокуратуры разоблачили схему уклонения от уплаты налогов и вывода крупной суммы средств, в том числе на финансирование терроризма, через фирмы ООО "Мегаполис Украина" (ныне – "Тедис Украина"), в отношении владельца которого введены санкции, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Департамент в сфере экономики ГПУ вместе с Главной военной прокуратурой при оперативной поддержке подразделений Национальной полиции разоблачил схему особо большого уклонения от уплаты налогов и незаконного вывода миллиардов грн за границу, в том числе для финансирования терроризма. Досудебное расследование установило, что с 2012 по сегодня действительным владельцем монопольного дистрибьютора табачных изделий ООО "Мегаполис Украина" (ныне – "Тедис Украина") является в том числе гражданин РФ Кесаев, по которому решением СНБО применены санкции в виде запрета вывода средств из Украины за границу", - написал он на странице в Фейсбуке в пятницу.

По данным генпрокурора, под влиянием Игоря Кесаева на ключевые должности в ООО "Тедис" назначены лица, которые все свои решения согласовывают с членом совета директоров российского ЗАО "Завод имени Дегтярева" - одного из поставщиков оружия террористическим организациями "ДНР"/"ЛНР".

"Несмотря на запрет СНБО и НБУ, через счета фирм-транзитеров за 2015-17 выведено 2,5 млрд грн", - сообщил Ю.Луценко, добавив, что для удержания монопольного положения фирма получала также содействие со стороны отдельных государственных органов.

В настоящее время 1000 сотрудников правоохранительных органов проводят обыски и другие неотложные следственные действия, указал генпрокурор.