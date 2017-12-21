Промпроизводство в Украине в ноябре-2017 выросло на 0,3% к ноябрю-2016

Промышленное производство в Украине в ноябре 2017 года увеличилось на 0,3% по сравнению с аналогичным месяцем 2016 года, тогда как в октябре рост составил 0,4%, а в сентябре было зафиксировано снижение на 0,3%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в четверг.

Ведомство уточняет, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в ноябре-2017 к ноябрю-2016 увеличилось на 0,1%.

Госстат указывает, что по отношению к предыдущему месяцу в ноябре этого года промышленное производство выросло на 0,3%, а с учетом сезонного фактора – на 0,6%.

В перерабатывающей промышленности в ноябре-2017 к ноябрю-2016 рост составил 3%, в добывающей промышленности и разработке карьеров – на 1,4%, однако в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха был зафиксирован спад на 6,4%.

Согласно сообщению, в целом за 11 месяцев 2017 года промышленное производство в Украине уменьшилось на 0,1% к аналогичному периоду 2016 года, тогда как по итогам десяти месяцев отставание составляло 0,2%, девяти – 0,3%, восьми – 0,4%, семи месяцев – 0,7%.

В перерабатывающей промышленности по итогам января-ноября зафиксирован рост на 3,9%, в добывающей промышленности и разработке карьеров – на 0,9%, тогда как в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха произошло сокращение производства на 5,7%.

Как сообщалось, промпроизводство в Украине в 2016 году выросло на 2,4% после длившегося четыре года спада: в 2015 году оно сократилось на 13%, в 2014 году – на 10,1%, в 2013 году – на 4,3%, в 2012 году – на 0,7%.