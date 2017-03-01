Прямые иностранные инвестиции в Украину за год выросли на 17%

Иностранные инвесторы вложили в экономику Украины в 2016 году $ 4,41 млрд прямых инвестиций. Это на $ 642 млн или на 17,1% больше показателя 2015 года ($ 3,76 млрд), сообщается на сайте Государственной службы статистики.

В 2016 году инвестиции поступали из 77 стран мира. При этом основными инвесторами, на которых пришлось почти 70% общего объема инвестиций, стали Россия - $ 1,67 млрд (38%), Кипр - $ 427,7 млн (9%), Великобритания - $ 403,9 млн (9%), Нидерланды - $ 255 млн и Австрия - $ 249,9 млн.

Львиная доля инвестиций была направлена в финансовую и страховую деятельность - $ 2,8 млрд, торговлю и ремонт автотранспорта - $ 524,9 млн и промышленность - $ 475,2 млн.

Кроме того, объем прямых инвестиций предприятий - резидентов Украины в экономику других стран мира в 2016 году - $ 20,7 млн, что на 25,8% меньше показателя за 2015 год ($ 27,9 млн).

В 2016 году украинские предприятия вложили прямых инвестиций в 15 стран мира. Максимальные объемы инвестиций пришлись на Кипр, Виргинские острова, Австрию и Россию.

Напомним, что в 2016 году капитальные инвестиции в Украине выросли на 18% после падения на 1,7% в 2015 году, на 24,1% - в 2014 году. При этом за 2016 год освоено 326,2 млрд грн капинвестиций.

Сообщалось также, что в правительстве ждут роста иностранных инвестиций в 2017 году до $ 4,5 млрд. По оценкам чиновников, к 2020 году приток прямых иностранных инвестиций в Украину должен вырасти до $ 8 млрд.