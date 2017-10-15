Рада на следующей неделе рассмотрит проект Госбюджета-2018

На предстоящей пленарной неделе Верховная Рада рассмотрит в первом чтении проект государственного бюджета на 2018 год и медицинскую реформу во втором чтении

Согласно предварительной повестке дня на пленарную неделю, во вторник, 17 октября, народные депутаты начнут заседание с рассмотрения законопроекта №6327 по медицинской реформе во втором чтении.

В то же время в повестке дня на четверг, 19 октября, стоит проект закона №7000 о государственном бюджете Украины на 2018 год.

Регламент Верховной Рады предусматривает, что проект госбюджета на следующий год в первом чтении должен быть принят до 20 октября.

Документ считается принятым в 1-м чтении, если не менее 226 народных депутатов поддержали за основу и в целом проект постановления Верховной Рады о выводах и предложениях к законопроекту о государственном бюджете на следующий год. Утвержденные парламентом выводы и предложения к проекту закона обретают статус Бюджетных выводов Верховной Рады.

Согласно календарному плану, народные депутаты работают в пленарном режиме с 17 по 20 октября включительно.