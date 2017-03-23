Рада обязала приравнять тарифы ЖКХ для проживающих в местах компактного поселения переселенцев к тарифам местных жителей

Верховная Рада Украины обязала устанавливать стоимость оплаты для переселенцев на уровне тарифов для местного населения поставщиков коммунальных услуг, электрической и тепловой энергии, газа, а так же собственников недвижимости компактного проживания лиц, в которой проживают внутренне перемещенные лица.

Соответствующий закон (№2481) о внесении изменений в закон об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц относительно получения коммунальных услуг в целом поддержали 277 народных депутата на пленарном заседании в четверг.

"Внутренне перемещенные лица, которые размещаются в подходящих для проживания местах компактного поселения – это либо городки из сборных модулей, общежития, оздоровительные лагеря, пансионаты и прочее – часто сталкиваются со случаями завышения стоимости коммунальных услуг, электрической, тепловой энергии, природного газа. Такие дискриминационные действия допускаются как среди владельцев имущества, так и со стороны поставщиков услуг", - сказала один из авторов закона, первый заместитель председателя парламента Ирина Геращенко, представляя законопроект в парламенте.

В пояснительной записке к документу отмечается, что встречаются случаи, когда ввиду отсутствия информации у поставщиков коммунальных услуг и энергоносителей об использовании определенного имущества для компактного поседения переселенцев вместо цен и тарифов, которые установлены государственными органами для населения, поставщики таких товаров и услуг устанавливают цены и тарифы для юридических лиц, которые значительно выше.

В связи с этим Верховная Рада, приняв закон, закрепила, что государство гарантирует право на получение зарегистрированными внутренне перемещенными лицами коммунальных услуг, электроэнергии, газа в местах компактного поселения по соответствующим тарифам, установленным на такие услуги и товары для местного населения.

Согласно принятому закону, в местных государственных администрациях обязаны предоставлять владельцам имущества, где компактно проживают переселенцы информацию о количестве зарегистрированных внутренне перемещенных лиц по месту нахождения такого имущества.

В свою очередь, юридические лица, в собственности которых находится имущество, где проживают переселенцы, должны передавать такую информацию поставщикам коммунальных услуг.

Согласно закону поставщикам коммунальных услуг, электрической и тепловой энергии, природного газа в местах компактного поселения внутренне перемещенных лиц запрещается применять другие тарифы, нежели для населения по договорам, заключенным с владельцами имущества, где проживают переселенцы.

В тоже время, законодатели предусмотрели, что объем потребленных услуг должен высчитываться в соответствии с договором и должно быть учтено применение штрафных санкций, в случае превышения данного объема.