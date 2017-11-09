Рада поддержала законопроект о мониторинге публичных закупок

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о мониторинге публичных закупок (№4738-д), который расширяет полномочия Государственной аудиторской службы Украины (ГАСУ) в сфере публичных закупок.

Соответствующее решение парламент принял на заседании в четверг.

Согласно сообщению на сайте Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ), законопроект предполагает обязывать заказчиков закупки реагировать на рекомендации и замечания Госаудитслужбы.

"На данный момент аудиторы ГАСУ не имеют инструментов для избегания нарушений на всех этапах закупок. Они могут реагировать на нарушение только после торгов, когда договоры уже подписаны и деньги пересчитаны. Рекомендации аудиторов по расторжению договоров не являются обязательными к исполнению и часто игнорируются нарушителями", – говорится в сообщении ведомства.

Законопроект предусматривает интегрирование в систему электронных торгов "ProZorro" механизма риск-индикаторов, которые должны автоматически искать подозрительные закупки. Такие будут попадать в очередь на проверку ГАСУ. Кроме срабатывания системы риск-индикаторов, поводом для проверки закупки в случае принятия законопроектов смогут стать обращения общественных активистов, журналистов или представителей органов власти и местного самоуправления. Аудиторы также смогут сами инициировать проверку любой закупки, уточняет МЭРТ.

"Мы хотим, чтобы мониторинг базировался на индикаторах, которые автоматически подсвечивают подозрительные закупки. В мире такого еще никто не делал, мы первые", – цитирует пресс-служба Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) первого заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефедова.

В свою очередь аудиторы ГАСУ будут иметь отдельный кабинет в системе, и все их действия в процессе мониторинга будут обнародованы. В законопроекте предусмотрено до 15 рабочих дней на проведение мониторинга, в ходе которого аудиторы смогут вести диалог с заказчиком через "ProZorro", а сама переписка будет доступна для просмотра. На ответ и аргументацию заказчику предлагается предоставить три дня.

Если заказчик не устранит нарушения и не аргументирует своих действий, ГАСУ сможет принять провести комплексную проверку закупки и наложить соответствующие штрафы по решению суда, отмечается в сообщении МЭРТ.