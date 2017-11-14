Рада рассмотрит проект госбюджета-2018 в первом чтении

Сегодня, 14 ноября, Верховная Рада на пленарном заседании рассмотрит проект государственного бюджета на 2018 год (законопроект No7000) в первом чтении. Об этом говорится в повестке дня заседания парламента.

Депутаты планируют рассмотрение вопросов аграрной политики, в частности с законопроекта No2845 об урегулировании обращения и производства кормов.

Далее стоит блок законопроектов для включения в повестку дня сессии, в частности No7275, которым предлагается обязать правоохранителей допускать адвокатов и вести аудио- и видеофиксацию обысков на предприятиях.

Также Рада намерена повторно рассмотреть отзыв депутатского законопроекта No6011 о создании Антикоррупционного суда.

Далее в повестке стоит законопроект No5697 о предоставлении статуса участника боевых действий гражданам, получившим телесные повреждения в ходе "Революции достоинства", а также президентский законопроект No7117 о повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности.

Вечернее пленарное заседание планируют начать с рассмотрения изменений в Бюджетный кодекс и проекта госбюджета на 2018 год, а также переименовать девять населенных пунктов.