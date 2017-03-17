Рада увеличила компенсацию военным и переселенцам до 50% стоимости жилья

Военнослужащим и переселенцам будет увеличен размер компенсации государством стоимости покупки жилья по программе строительства доступного жилья до 50% с действующих 30%.

Соответствующий правительственный законопроект №4550 "О внесении изменений в ст.4 закона "О предотвращении влияния мирового финансового кризиса на развитие строительной отрасли и жилищного строительства" (относительно реализации государственных жилищных программ) поддержали во втором чтении депутаты заседании в четверг, 16 марта.

"Действие закона, в первую очередь, направлено на участников АТО и внутренне перемещенных лиц. В частности, увеличена компенсация из госбюджета при покупке жилья участниками АТО и внутренне перемещенными лицами до 50% его стоимости", - сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

По его словам, соответствующая государственная поддержка будет предоставляться в рамках Государственной целевой социально-экономической программы строительства (приобретения) доступного жилья на 2010-2017 гг.

Кроме того, предусматривается увеличение компенсации по программе кредитования строительства (приобретения) доступного жилья за счет бюджетных средств до 10% годовых с действующих 3%.

Как сообщалось, депутаты Верховной Рады 19 октября 2016 года приняли в первом чтении законопроект №4550 "О внесении изменений в ст.4 закона "О предотвращении влияния мирового финансового кризиса на развитие строительной отрасли и жилищного строительства".