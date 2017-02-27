Рассмотрение транша для Украины отсутствует в повестке дня МВФ

В повестке дня заседаний Совета директоров Международного валютного фонда, который расписан до 6 марта 2017 года, вопрос дальнейшего финансирования Украины отсутствует.

В уже сформированную повестку дня работы Совета директоров МВФ не был внесен вопрос оценки реформ, проводимых Украиной в рамках программы сотрудничества с МВФ.

В частности, расписание заседаний Совета, размещенное на сайте МВФ, составлено по 6 марта, однако "украинский вопрос" в нем отсутствует. На 6 марта 2017 запланировано рассмотрение подходов к макрофинансовому надзору.