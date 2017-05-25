Решение МВФ о выделении очередного транша ожидается на следующей неделе - Смолий

Миссия Международного валютного фонда в Украине обсуждает вопрос пенсионной и земельной реформы и стратегию развития государственных банков. Об этом сегодня во время брифинга сообщил и.о. председателя Национального банка Яков Смолий. "В процессе переговоров есть много вопросов, ключевые из них всем известны - это пенсионная реформа, это земельная реформа, также мы работаем по вопросам, в повестке дня НБУ - стратегия развития государственных банков, это корпоративное управление государственными банками", - заявил Смолий . По его словам, в НБУ ожидают заседания Совета директоров МВФ и принятие решения о выделении очередного транша после завершения работы миссии. Миссия МВФ завершает работу в Украине на этой неделе.

