Рева заявляет, что Кабинет министров не видит необходимости повышать пенсионный возраст для граждан
Министр социальной политики Украины Андрей Рева заявляет, что Кабинет министров не видит необходимости повышать пенсионный возраст для граждан.
"Позиция правительства заключается в том, что сегодня мы не видим необходимости его повышать. Это в Европе плательщиков социальных взносов сегодня становится меньше, чем самих пенсионеров, поэтому там, наверное, это выход. В Украине у нас достаточно внутренних резервов, ведь из работающих граждан только половина платит ЕСВ", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства социальной политики со ссылкой на слова А.Ревы.
По его словам, необходимо стимулировать граждан платить единый социальный взнос.
В сообщении отмечается, что в Украине пенсионный возраст для мужчин составляет 60 лет, для женщин выход на пенсию в 60-летнем возрасте должен установиться с 1 января 2021 года. Сегодня женщины могут претендовать на пенсию в 58,5 лет.