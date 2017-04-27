Россия в 2016 году поставила в ДНР и ЛНР товаров на 222 млн долларов - исследование

Федеральная таможенная служба России сообщает, что за 2016 год РФ экспортировала на неподконтрольные Украине территории Донбасса товаров на 222 миллиона долларов, передает "Медуза". Эту помощь России нельзя считать безвозмездной, ведь за товары жители ДНР и ЛНР платят в магазинах. В первую очередь РФ поставляет в ОРДЛО такие продукты, как мясо, рыба, конфеты, плавленые сыры, детское питание, чай, кофе, пиво, водка и другие. Также отмечается, что с августа 2014 года Россия отправляет в Донбасс гуманитарные конвои. 27 апреля 2017 МЧС России в 64-й раз снарядило колонну грузовиков. Сообщается, что колонна везет 400 тонн грузов: детское питание, продукты, лекарства и медицинское оборудование. "С февраля 2015 года Киев перестал поставлять газ на территорию ДНР и ЛНР, а с ноября в принципе отказался от российского газа. Это означает, что весь отправленный с тех пор в Украину газ фактически оказывался на территории, контролируемой сепаратистами", - отмечают в сообщении. Сообщается, что за 2016 год "Газпром" отчитался о поставках в Украину 2,4 млрд кубометров газа. Платить за эти поставки Киев не намерен. По состоянию на лето 2016 года Россия поставила в Донбасс газа на 719 млн долларов.

