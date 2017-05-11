Россия выделила более 172 млн долларов на закупку сырья для ДНР/ЛНР

Правительство России выделило Росрезерву 10 млрд рублей (более 172 млн долларов по курсу НБУ) на закупку металлургического сырья для самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик". Об этом говорится в распоряжении правительства РФ от 4 мая 2017 года, сообщает российское РБК. Как сообщается, эта сумма выделена правительству из резервного фонда и предназначена на фиансирование расходов, связанных с восстановлением запасов государственного материального резерва в части сырья и материалов металлургической промышленности. При этом, в распоряжении не указанно, какое именно сырье планируется закупить и в каких объемах. Объемы и номенклатура, согласно документу, определены в другом распоряжении правительства №559-р от 28 марта 2017 года, которое отсутствует в открытом доступе. Это дает повод предположить, поясняет РБК, что указанная закупка предназначена для поставки на металлургические заводы ДНР и ЛНР. Напомним, российский кинорежиссер Владимир Меньшов подтвердил, что передавал финансовую помощь боевикам террористической группировки ДНР. При этом он не уточнил, о какой сумме идет речь.

