Рост мировых цен на нефть замедлится к 2018 - МВФ

Международный валютный фонд прогнозирует снижение стоимости барреля нефти к 2018 году. Об этом говорится в обзоре МВФ. Так, в 2017 году рост цен на сырую нефть составит 19,9 долларов за баррель, что на 2 доллара больше, чем прогнозировалось в октябре 2016 года. Однако в 2018 году рост замедлится до 3,6 долларов, снизившись с ранее озвученным прогнозом на 1,2 доллара. В четвертом квартале 2017 и 2018 года уровень роста мировых цен на нефть составит 7,6 и 2,5 доллара соответственно. Аналитики МВФ связывают такой прогноз с достигнутой ранее договоренностью о сокращении добычи нефти между странами, не входящими в ОПЕК. В свою очередь, страны-члены Организации экспортеров, также договорились снизить нефтедобычу. Средняя цена нефти в США за баррель в 2016 году составила 42,7 доллара; предполагаемая цена, основанная на фьючерсных рынках (по состоянию на 6 декабря 2016 года), составляет 51,2 доллара за баррель в 2017 году и 53,1 доллара за баррель - в 2018 году.

