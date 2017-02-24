Рост ВВП в 2017 году превысит 3% - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что рост ВВП Украины в 2017 году превысит 3%. Об этом он сказал сегодня в ходе заседания Национального трехстороннего социально-экономического совета. "Я думаю, что рост ВВП Украины превысит 3%. Это будет означать одно: что у украинцев будет работа, что мы будем производить больше продукции, зарплаты в Украине будут расти, в том числе и удельный вес заработной платы в себестоимости продукции", - сказал он.

