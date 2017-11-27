Розенко отчитался о повышении пенсий в Украине

Более 2,5 млн пенсионеров получили повышение пенсий более чем тысячу гривен. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, сообщает пресс-служба.

"Пенсия более 2,5 млн украинцев выросла на более чем 1000 гривен. На мой взгляд, это достаточно серьезная цифра. В общем повышенные пенсии получили около 80% пенсионеров", - отметил Розенко.

Как подчеркнул вице-премьер, размер повышения пенсий, которое состоялось 1 октября 2017 года, зависит от стажа работы, заработной платы и года выхода на пенсию.

"Смысл реформы состоит в том, чтобы не всем одинаково повысить пенсию на 50- 100 грн, как это было раньше, а сделать это дифференцированно и справедливо - в зависимости от стажа работы, заработной платы и от года выхода на пенсию", - уточнил Розенко.

По словам Розенко, самые заметные прибавки получили те пенсионеры, для которых в течение последних 4 лет не проводилось ни одного пересчета.

"Это в основном те люди, у которых был средний размер пенсии и довольно большой страховой стаж, и вышедшие на пенсию, имея среднюю заработную плату", - пояснил Розенко.

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