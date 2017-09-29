Вице-премьер министр Украины Павел Розенко завил, что не существует значительных рисков роста цен или инфляции в Украине. Об этом вице-премьер заявил в эфире "5 канала". "Госбюджет будет приниматься реально конце ноября на начале декабря. Поэтому у нас есть еще время посмотреть реально на ситуацию, которая существует в экономике и тенденции. И в случае непредвиденных обстоятельств то изменить", - заявил Розенко. По словам вице-премьер министра Украины, он не видит рисков значительного роста цен или значительного роста инфляции в Украине. Напомним, ранее сообщалось о заявлении Розенко, что цены на газ в этом году не повысятся. "В этом году цены на газ не повысятся, так что нет оснований для повышения цен на жилищно-коммунальные услуги. Очень важно, чтобы местные органы власти не допускали необоснованные повышений цен на эти услуги", - сказал Розенко.

