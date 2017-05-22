Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) расследует 39 дел о незаконном обогащении чиновников высшей категории. Об этом сообщил источник в САП. "33 (дела - ред.) у нас по ст. 366-1 (Уголовного кодекса, - ред.). Это непредставление или представление недостоверной информации в декларации. Из этих 33 дел 25 - по недостоверной информации и 8 - за неподачу декларации. По незаконному обогащению - статьи 368-2 - 39 (дел, - ред.) ", - сообщил собеседник. Также собеседник отметил, что наличие криминальных производств еще не означает, что все дела перейдут в суд. В случае недостаточного количества доказательств, дела будут закрыты. Напомним, 19 мая генпрокурор Юрий Луценко анонсировал внесение в парламент представлений на снятие неприкосновенности с трех народных депутатов - Андрея Лозового (СПЧ), Евгения Дейдея (НФ) и Геннадия Бобовая ( "Возрождение"). Отметим, что за недостоверную подачу информации в декларации предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа до 51 000 гривен или лишение свободы на срок до двух лет. За незаконное обогащение - лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества. Если незаконное обогащение совершенное должностным лицом, занимающим особо ответственное положение - лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

