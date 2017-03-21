Сбербанк намерен уйти с украинского рынка

Российский Сбербанк намерен максимально быстро покинуть украинский банковский рынок. Об этом сообщил глава банка Герман Греф, передают российские Ведомости. "Мы рассматриваем варианты максимально быстрого ухода с украинского рынка. Мы находимся в активной стадии рассмотрения такого рода вариантов", - заявил Греф. При этом Греф не смог точно сказать, будет ли банк продан, или правление решит ликвидировать украинский филиал. "Мы не можем сказать, будет ли банк продан или произойдет ликвидация. Мы ищем любые варианты выхода из Украины", - сказал Греф.

