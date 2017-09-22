СБУ предупредила чрезвычайную ситуацию на Запорожской АЭС

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили многомиллионную сделку при проведении работ по изучению сейсмической устойчивости оборудования Запорожской АЭС. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

В начале 2016 года должностные лица ЗАЭС заключили договор с частной структурой на проведение работ по выполнению расчетов сейсмического воздействия на оборудование и трубопроводы реакторных отделений двух энергоблоков атомной станции.

Правоохранители установили, что технические отчеты о выполнении расчетного анализа и определения сейсмостойкости оборудования составлены с многочисленными нарушениями. Они также не прошли обязательную экспертизу и согласование в государственной инспекции ядерного регулирования Украины.

Должностные лица ЗАЭС подтвердили выполнение работ и перечислили коммерсантам более 18 млн гривен. По заключению профильных экспертов, разработанная предпринимателями документация не соответствует государственным требованиям и не дает объективной оценки сейсмическим угрозам оборудованию и трубопроводам станции. Дальнейшая эксплуатация оборудования ЗАЭС на основе некачественных расчетов могла привести к выходу из строя энергоблоков и создает реальные предпосылки для возникновения экологической катастрофы.

В рамках открытого уголовного производства одному из ведущих инженеров станции сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных статьями 364 и 366 Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

Напомним, ранее СБУ совместно с Генпрокуратурой разоблачила двух судей из Днепропетровской области, которые предложили взятку в 300 тыс. долларов руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому. Источник: rbc.ua

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