СБУ расследует завладение более 300 млн гривен менеджментом ряда банков

Служба безопасности Украины осуществляет досудебное следствие по факту присвоения менеджментом ряда обанкротившихся банков 249,8 млн гривен и 66,9 млн евро. Об этом свидетельствует решение Шевченковского райсуда Киева от 11 сентября 2017 года, передает Finbalance. Как сообщается, в деле фигурируют такие банки, как "Дельта Банк", "Финансы и кредит", "Крещатик", "Киевская Русь", "Городской коммерческий банк", "Терра банк", "Таврика", "Пивденкомбанк", "Автокразбанк", "Финростбанк", "Вернум банк" и "Кредит Днепр". Следствием установлено, что в 2010-2015 годах должностные лица указанных банков завладели денежными средствами финучреждений в сумме более 300 млн гривен. "В связи с введением в 2012-2015 годах временных администраций в указанные банки и началом их ликвидаций, указанные денежные средства должны были быть использованы для обеспечения требований кредиторов указанных банков, в первую очередь, для обеспечения возврата средств Национальному банку Украины и Фонду гарантирования вкладов физических лиц", - говорится в постановлении суда. Однако, эти средства были выведены из финучреждений перед введением временной администрации. Напомним, Национальное антикоррупционное бюро подозревает Национальный банк Украины в соучастии в растрате 12 млрд гривен рефинансирования. В частности, в деле фигурирует факт выведения 87 млн долларов из "Дельта Банка".

