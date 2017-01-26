СБУ заблокировала выплаты умершим пенсионерам на Луганщине

СБУ получила подтверждения смерти почти 500 пенсионеров на неподконтрольной территории Луганщины

Каждый месяц таким гражданам продолжали выплачивать 8 млн гривен в месяц.

Сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали выплаты пенсий умершим гражданам с временно оккупированных территорий Луганской области, сообщает пресс-служба СБУ.

"Правоохранители установили, что в 2016 году количество умерших, с банковских карточек которых продолжали снимать пенсии, составило почти четыре тысячи. В среднем из государственного бюджета таким гражданам ежемесячно выплачивалось 8 млн гривен, - говорится в сообщении. - Сотрудники спецслужбы зафиксировали факты получения денег, начисленных умершим, представителями террористической организации ЛНР".

Утверждается, что СБУ получила неоспоримые подтверждения смерти почти 500 пенсионеров на неподконтрольной территории Луганской области. Ведомство передало эту информацию в Пенсионный фонд Украины.

"Выплаты на эти счета прекратили, уже начисленные деньги возвращены в государственный бюджет", - отметили в СБУ.