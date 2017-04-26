СБУ завершила обыски в офисе Dragon Capital, составляет протокол обыска

Служба безопасности Украины (СБУ) завершила обыски в офисе Dragon Capital (Киев), по итогам которых составляет протокол обыска, сообщила руководитель пресс-службы компании Ольга Белобловская.

В настоящее время компания возвращается к работе, добавила она.

Как сообщалось, премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании Кабмина в среду сообщил о поступившей ему информации об обысках в Dragon Capital.

"Мне только что написали. Как на это реагировать, даже не знаю. Мне сейчас написали информацию, что идут обыски в инвестиционной компании Dragon Capital… Изымают там технику", - сказал премьер и поручил правительственному уполномоченному по вопросам инвестиций, первому замминистра финансов Оксане Маркаровой связаться с Dragon Capital для выяснения ситуации.

"Я не имею права вмешиваться в работу СБУ, но полагаю, что там все должно происходить адекватно, без паралича работы инвестиционного фонда. Какие тогда портфели инвестиций зайдут в Украину?!" – сказал премьер.

По данным Dragon Capital проводимые обыски связаны с обвинением в незаконном использовании программного обеспечения. СБУ предъявило решение суда на выемку компьютерной техники.

Основанная в 2000 году Dragon Capital – одна из крупнейших инвесткомпаний Украины. Работает в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг, предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов.

Ранее миноритарным пакетом Dragon Capital с 2007 года владел Goldman Sachs, один из крупнейших мировых банков. В начале апреля 2017 года инвесткомпания заключила соглашение с банком об обратном выкупе своих акций.