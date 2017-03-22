Счета НСК "Олимпийский" арестованы из-за долгов

Имущество и банковские счета Национального спортивного комплекса (НСК) "Олимпийский" в Киеве арестованы в связи с большим объемом задолженности перед кредиторами.

"На сегодня предприятие имеет большие суммы долгов, его имущество и банковские счета арестованы", - говорится в сообщении Государственной аудиторской службы Украины.

Согласно ему, НСК имеет долги перед подрядчиками за выполненные строительные работы на сумму более 145 млн грн. В результате их обращений в суд, было принято решение о взыскании из спорткомплекса долга на сумму 93 млн грн и 61,7 млн грн штрафных санкций.

Как утверждают в Госаудитслужбе, государство не выполнило своих обязательств по полному финансированию строительства и реконструкции стадиона к Евро-2012, а также не оказало поддержку в погашении обязательств.

При этом, по данным Госаудитслужбы, спорткомплекс заимствовал средства у государственного предприятия "Финансирование инфраструктурных проектов" под государственные гарантии в международных организаций.

Согласно сообщению, в настоящее время задолженность НСК "Олимпийский" перед ГП "Фининпро" по договорам беспроцентного целевого займа составляет почти 2 млрд 231 млн грн, также комплекс должен ежегодно уплачивать 800 тыс. грн.

"На сегодня предприятие не имеет достаточно оборотных средств для погашения упомянутых долгов и достройки функциональной зоны, поскольку его доходы имеют сезонный характер и используются преимущественно на выплату заработной платы, оплату коммунальных услуг и другие расходы, связанные с содержанием стадиона", - отмечается в сообщении.