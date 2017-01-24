Семья Игоря Суркиса потеряла при национализации ПриватБанка несколько сотен миллионов долларов

Несколько сотен миллионов долларов семьи президента футбольного клуба "Динамо" (Киев) Игоря Суркиса были списаны в процессе национализации ПриватБанка, говорится в материале VoxUkraine со ссылкой на экс-совладельца банка Геннадия Боголюбова.

"Причем деньги его брата Григория Суркиса почему-то не тронули", - цитирует издание слова Г.Боголюбова, контролировавшего до приватизации ПриватБанка совокупно свыше 40% его акций.

Экс-владелец финучреждения добавил, что были списаны также накопления его бывшей жены, с которой он развелся 11 лет назад.

По словам Г.Боголюбова, от национализации пострадали еще несколько директоров крупных промышленных предприятий. "Боголюбов перечисляет названия - все они так или иначе связаны с ним и Коломойским (крупнейший акционер ПриватБанка до его национализации Игорь Коломойский – ИФ)", – говорится в материале.

Согласно ему, И.Коломойский считает единственной своей виной то, что не оказалось достаточной суммы денег, чтобы докапитализировать такой большой банк.

"На момент национализации весь корпоративный портфель был реструктурирован по требованию Нацбанка. 31 млрд грн залогов записали на баланс, а на сумму 124 млрд грн реструктурировали портфель. НБУ выбрал устраивающие его компании, и кредиты были переведены на эти фирмы", - приводятся в материале его слова.

Он уточнил, что сначала финучреждение по требованию Нацбанка подало ему план реструктуризации кредитов, выданных нефтехимической отрасли, а затем и всего корпоративного портфеля.

И.Коломойский подверг резкой критике данную Нацбанком низкую оценку этого кредитного портфеля. "А 75% акций "Нефтехимика Прикарпатья" (нефтеперерабатывающий завод – ИФ) - это что, плохой залог?" - сказал он.

По его мнению, у банка был сбалансированный кредитный портфель, проверенный аудиторами PricewaterhouseCoopers по стандартам МСФО.

ПриватБанк основан в 1992 году. Согласно данным Нацбанка Украины, по состоянию на 31 марта 2016 года его крупнейшими акционерами являлись Г.Боголюбов (прямое участие- 33,2525%, опосредованное - 8,3244%) и И.Коломойский (прямое участие - 41,6572%, опосредованное - 8,3244%).

Согласно информации НБУ, на 1 октября 2016 года по размеру общих активов (271,837 млрд грн) банк являлся крупнейшим среди 100 действовавших в стране банков.

Кабинет министров по предложению Нацбанка и акционеров ПриватБанка 18 декабря принял решение о национализации финучреждения. Фонд гарантирования вкладов физических лиц и Минфин 21 декабря подписали договор о продаже 100% акций ПриватБанка за 1 грн, а до этого в капитал были переведены (фактически обнулены) обязательства банка на сумму около 29,4 млрд грн. Объем эмиссии облигаций внутреннего госзайма для капитализации банка оценивается в пределах 116,8-148 млрд грн, пока государство выпустило ОВГЗ на 107 млрд грн.