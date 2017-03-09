Сенат Канады во втором чтении поддержал соглашение о зоне свободной торговли с Украиной. Об этом в Twitter сообщила замглавы Министерства экономики и торговли, торговый представитель Украины Наталья Микольская. "Зона свободной торговли Украины с Канадой: Сенат во 2 чтении "за", еще финал голосования", - сообщила Микольская.

Отметим, перед заключительным третьим чтением документ должен снова получить согласование профильного комитета. Ожидается, что окончательное голосование может состояться в течение месяца. Напомним, ранее сообщалось, что Украина может подписать соглашение о ЗСТ с Израилем уже в этом году.

