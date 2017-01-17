Швейцария выделяет 100 миллионов финпомощи Украине

Швейцария до конца января текущего года передаст 100 млн долларов в виде первого транша финансовой помощи Украине.

Об этом сообщил президент Петро Порошенко журналистам в Давосе по итогам переговоров с президентом Швейцарской Конфедерации Дорис Лойтхард.

"Было принято решение, которое только что объявлено, что до конца января Украина получит 100 млн. долларов. Они поступят на счета Нацбанка в виде финансовой помощи от Швейцарской Конфедерации как первая часть транша, направленного на поддержку Украины", - сообщил Порошенко.