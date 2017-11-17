Смолий и Лавренчук рассматриваются в числе претендентов на пост главы НБУ

На должность главы Национального банка Украины рассматривают несколько кандидатур, среди которых – и.о. главы НБУ Яков Смолий и председатель правления "Райффайзен банк Аваль" Владимир Лавренчук, заявил заместитель главы фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко.

"По Национальному банку. Идут консультации. На сегодняшний день есть несколько кандидатур. Те, которые наиболее на слуху, – исполняющий обязанности главы Нацбанка Смолий и господин Лавренчук", - сказал он журналистам в пятницу в Киеве.

И.Кононенко напомнил, что консультации проводит президент.

"Надеюсь, что до конца года консультации завершаться… и будет внесена кандидатура в зал, и у нас будет возможность проголосовать", - добавил он.

Как сообщалось, глава НБУ Валерия Гонтарева 6 апреля подала президенту Украины Петру Порошенко заявление об отставке по собственному желанию с 10 мая 2017 года.

"Согласно закону "О Национальном банке Украины" глава центробанка освобождается от должности Верховной Радой по представлению президента. В связи с этим В.Гонтарева с 26 сентября, после завершения сроков оплачиваемого отпуска, находится в отпуске без сохранения заработной платы до соответствующего решения президента и парламента Украины и не намерена возвращаться к работе в центробанк.

С 11 мая и.о. главы центробанка назначен первый заместитель Я.Смолий.