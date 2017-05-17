Социальные стандарты в Украине могут быть повышены с 1 октября 2017 года - Гройсман

Социальные стандарты в Украине могут быть повышены с 1 октября 2017 года, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Мы посчитали и увидели, что можем перенести повышение социальных стандартов с 1 декабря на 1 октября", - отметил он на заседании Кабинета министров в среду.

По его словам, минимальная потребность пенсионного Фонда на этот год 11,2 млрд грн на осуществление пенсий и еще 880 млн грн на повышение социальных стандартов, т.е. в сумме 12 млрд грн.

"Мы уже обеспечили за четыре месяца поступления в пенсионный фонд 7,9 млрд грн. Ожидаем, что до конца года поступят еще 4 млрд грн и будут направлены на выплату этих 12 млрд грн. Т.е. средства на 1 октября у нас уже есть", - добавил премьер.