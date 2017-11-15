Социальные стипендии для украинских студентов повысили

Кабинет министров Украины повысил социальные стипендии студентам высших учебных заведений на 18% с 1 ноября.

Согласно сообщению пресс-службы Министерства социальной политики, на заседании в среду правительство повысило с 1 ноября размер социальных стипендий для студентов вузов I-II уровня аккредитации - с 750 грн до 890 грн, III-IV уровня аккредитации - с 1000 грн до 1180 грн.

Для студентов высших учебных заведений I-IV уровня аккредитации из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также студентов вузов, которые в период обучения в возрасте от 18 до 23 лет остались без родителей, - с 2000 грн до 2360 грн.

Как сообщалось, 8 ноября премьер-министр Владимир Гройсман заявил о том, что стипендии для студентов будут повышены с ноября на 18%.