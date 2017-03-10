Совет директоров МВФ 20 марта рассмотрит вопрос предоставления Украине $1 млрд

Заседание Совета директоров Международного валютного фонда (МВФ) по третьему пересмотру программы сотрудничества с Украиной запланировано 20 марта, сообщил официальный представитель Фонда Джерри Райс.

"Заседание Совета директоров запланировано 20 марта", - сказал он во время традиционного брифинга в Вашингтоне в четверг.

Кроме того, Д.Райс подтвердил визит министра финансов Украины Александра Данилюка в Фонд на текущей неделе, во время которого министр встретился с первым заместителем управляющего директора МВФ Дэвидом Липтоном и другими представителями Фонда и обсудил дальнейшую политику Украины.

"Основной целью программы сотрудничества является помочь Украине преодолеть сложную ситуацию и вернуться к устойчивому экономическому росту. Если говорить о пенсионной реформе, то она имеет решающее значение для устойчивости пенсионной системы страны и для обеспечения населения достойными пенсиями. Мы, вместе с властями Украины, работаем над созданием такой пенсионной системы", - сказал Д.Райс.

В свою очередь Министерство финансов Украины в четверг на своем веб-сайте сообщило, что текст меморандума об экономической и финансовой политике Украины будет обнародован после заседания Совета директоров МВФ.

Как сообщалось, МВФ 4 марта сообщил о достижении соглашения с властями Украины в отношении меморандума об экономической и финансовой политике.

Это открывает путь для завершения третьего пересмотра программы расширенного финансирования EFF, по итогам которого Украине может быть предоставлен четвертый транш финансирования, объемом SDR734,05 млн (около $1 млрд).

Открытая МВФ в марте 2015 года четырехлетняя программа EFF общим объемом SDR12,348 млрд (около $17,25 млрд) с первым траншем в $5 млрд первоначально предполагала ежеквартальный пересмотр программы, выделение в 2015 году еще трех траншей по SDR1,18 млрд (около $1,65 млрд) и уменьшение квартальных траншей в 2016-2018 годах до SDR0,44 млрд ($0,61 млрд).

Украина смогла получить с небольшой задержкой второй транш по этой программе на $1,7 млрд в начале августа 2015 года, после чего возникла длительная пауза в связи с невыполнениям ряда условий, политическим кризисом и сменой правительства.

После прихода нового Кабмина во главе с Владимиром Гройсманом в апреле 2016 года переговоры о продолжении финансирования были возобновлены, однако МВФ решил выделить третий транш в размере $1 млрд только в середине сентября.