Совокупный госдолг Украины в ноябре 2016г сократился на 1,2%

Совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг Украины в ноябре 2016 года сократился на 1,2%, или на $0,81 млрд, - до $67,54 млрд, сообщается на веб-сайте Министерства финансов.

Согласно сообщению, в целом за январь-ноябрь-2016 общий госдолг вырос на 3,1%, или на $2,03 млрд, с $65,51 млрд.

По данным Минфина, по итогам 11 месяцев общий внутренний долг снизился на 0,8%, тогда как внешний – вырос на 5,1%, до $21,88 млрд и $45,66 млрд соответственно.

В гривневом эквиваленте общий прямой и гарантированный долг сократился в ноябре на 0,8%, но за 11 месяцев 2016 года вырос на 10% - до 1,729 трлн грн.

Официальный курс гривни, по которому Минфин рассчитывает долг, в ноябре ослабел до 25,599 грн/$1 с 25,495 грн/$1, или на 0,4%, тогда как на начало 2016 года он составлял 24,001 грн/$1.

Как сообщалось, общий долг Украины в 2015 году уменьшился на $4,32 млрд, или на 6,2%.