S&P понизил рейтинги ПриватБанка до уровня "выборочный дефолт"

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило рейтинги ПАО КБ "ПриватБанк" с уровня "R" (под надзором органов государственного регулирования) до уровня " SD" (выборочный дефолт). Об этом говорится в пресс-релизе агентства. Как поясняют аналитики, такие рейтинговые действия связаны с принудительной конвертацией в капитал банка (bail-in) трех выпусков сертификатов участия в займе. В частности, были конвертированы находящиеся в обращении выпуски сертификатов, поступления от которых затем были выданы в долг ПриватБанку. Эти ценные бумаги были размещены британским специальным юридическим лицом. Так в капитал банка были конвертированы следующие ценные бумаги: - приоритетные необеспеченные сертификаты участия в займе объемом 175 млн долларов (ставка купона: 10,875%; срок погашения: февраль 2018 г.); - приоритетные необеспеченные сертификаты участия в займе объемом 200 млн долларов (ставка купона: 10,25%; срок погашения: январь 2018 г.); - субординированные сертификаты участия в займе объемом 220 млн долларов (ставка купона: 11%; срок погашения: 2021 г.). В то же время агентство подчеркивает, что снижение рейтинга не является признанием общего дефолта ПриватБанка, поскольку в отношении других обязательств банка дефолт не был объявлен. Что касается рейтинга долговых обязательств ПриватБанка, то S&P их не рассматривало. Агентство планирует пересмотреть текущий уровень рейтингов после того, как получит достаточно информации для оценки кредитоспособности банка после проведения правительством его докапитализации.

