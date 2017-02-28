Средний размер взятки в Украине составляет 1 350 евро при средней зарплате 144 евро

Об этом сообщается в проекте "Громадського", который охватывает Украину, Россию, Беларусь, Молдову, Грузию, Армению и Азербайджан.

Издание сообщает, что в Украине находится наибольшее количество антикоррупционных учреждений среди других стран Восточной Европы - 6.

Для сравнения в Армении их 5, в Беларуси, России и Молдове по 3, в Азербайджане - 2 и в Грузии - 1.

Международная организация Transparency International, которая ежегодно определяет индекс коррупции в мире, Украину и Россию поместила на 131 место. Интересно, что Грузия, которая имеет только одно антикоррупционное учреждение, занимает 44 место.

Кроме того, в Украине средняя взятка составляет 1 350 евро при средней зарплате 144 евро, в России взятка составляет 3 200 евро при средней зарплате в 493 евро.

В Молдове взятка составляет 113 евро при зарплате 215 евро,а в Азербайджане взятка достигает 50-100 евро при средней зарплате 250 евро.