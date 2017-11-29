Средняя зарплата в Украине в октябре выросла на 26 гривен

В Украине (без учета временно оккупированной территории Крыма, г. Севастополя и части зоны антитеррористической операции) средняя заработная плата в октябре 2017 г. составила 7 тыс. 377 гривен, что на 0,4% больше, чем в сентябре 2017 г. Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат). При этом в сентябре 2017 г. средняя зарплата украинцев составляла 7 тыс. 351 грн. Таким образом, за месяц зарплата увеличилась на 26 гривен. По сравнению с сентябрем 2016 г. средняя зарплата выросла на 37,9%. Реальная заработная плата в октябре 2017 г. по сравнению с сентябрем 2017 г. уменьшилась на 0,8%, относительно октября 2016 г. - выросла на 19,9%. Самая высокая средняя заработная плата традиционно зафиксирована у работников авиационной отрасли - в среднем 33 тыс. 689 грн на одного работника. На втором месте идут финансисты и страховые агенты - 13 тыс. 257 грн. Работники информационной и телекоммуникационной отраслей получили в среднем 12 тыс. 725 грн. У технарей и ученых - 10 тыс. 162 грн. Средняя зарплата в сельском хозяйстве составляет 6 тыс. 149 грн, в промышленности - 8 тыс. 55 грн. Самая низкая оплата труда у работников почты и курьеров - 4 тыс. 126 грн. По регионам самая большая средняя зарплата традиционно в Киеве - 11 тыс. 454 грн, на втором месте Донецкая область - 8 тыс. 133 грн. Самая низкая средняя зарплата в Тернопольской и Черновицкой областях - 5 тыс. 798 грн и 5 тыс. 772 грн.

